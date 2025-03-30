У Кети Топурии пополнение в семье: исполнилась детская мечта

Певица Кети Топурия завела дома необычных питомцев — обезьян Мишу и Гришу. Белые игрунки живут за стеклом — артистка боится выпускать их на волю из-за маленьких детей.

Солистка «A'Студио» надеялась, что обезьяны будут ручными, но характер животных оказался сложнее.

«Я очень люблю животных, поэтому я был очень не хотела, чтобы они как-то напугали, навредили, потому что они сразу начали бы их лапать», — рассказала 38-летняя знаменитость в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Дети артистки не очень рады такому соседству. Сын Топурии Адам просит маму отдать обезьян в зоопарк, а Кети радуется исполнению детской мечты.

У Миши и Гриши разработан строгий рацион. На завтрак им дают кашу и творог, на обед — вареные яйца и куриное мясо с овощами, а на десерт — яблоки, бананы и груши. Вечером игрунки едят сверчков и тараканов.

Певица была замужем за Львом Гейхманом. В 2015 году у них родилась дочь Оливия. Спустя два года супруги развелись. В 2020 году вступила в брак с Львом Деньговым, в 2021 году у них родился сын Адам, а в сентябре 2024 — дочь Оливия.

Ранее Кети Топурия устроила мероприятие по случаю четырехлетия сына. Звезда заказала ребенку торт за 400 тысяч рублей.