«У каждого — свой Мастер, своя Маргарита»: Александр Галибин отказался смотреть новую экранизацию романа

Актер Александр Галибин, исполнивший главную роль в сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко по одноименному роману Михаила Булгакова, признался в интервью «Ридусу», что у него нет желания смотреть новую экранизацию романа Михаила Локшина.

«Я не видел картину, и честно говоря, у меня нет желания ее смотреть», — поделился Александр Галибин.

Однако вместе с тем артист отметил, что его интересует, о чем сейчас ходят разговоры вокруг экранизации Михаила Локшина.

«Надо бы выработать свое собственное мнение», — подчеркнул он.

По мнению Галибина, такие произведения, как «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, не нужно экранизировать, поскольку у каждого читателя свой взгляд на персонажей романа.

«Я считаю, что есть произведения, которые экранизировать вообще не надо. У каждого читателя романа Булгакова — свой Мастер, своя Маргарита, свой Воланд со своей свитой. Это ощущение настолько индивидуально, что когда читаешь какие-то отзывы, порой диву даешься: люди находят то, чего в картине нет», — отметил артист.

Также Александр Галибин признался, что предпочитает читать «Мастера и Маргариту», а не смотреть экранизации романа.

«Я предпочитаю все-таки читать „Мастера и Маргариту“. Несмотря на то, что я работал в картине Бортко и играл Мастера, предпочитаю книгу — мне она гораздо ближе и дороже», — добавил актер.

Ранее сообщалось о том, что кинокритик Эмилия Деменцова в беседе с изданием «Страсти» поделилась мнением о новом фильме «Мастер и Маргарита».