«У каждого началась своя жизнь»: 49-летний Илья Авербух сделал заявление о разводе

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова считаются одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на это, журналисты регулярно «приписывают» знаменитостям развод. В новом интервью для шоу «Жить!» на You-Tube канале известный хореограф действительно заговорил о разрыве отношений. Правда, на этот раз с его экс-супругой Лобачевой.

В далеком прошлом Илья и Ирина были партнерами в танцах на льду и вместе достигали высот в спорте. Со временем их рабочие отношения переросли в романтические, и в 1995 году молодые люди поженились. У фигуристов даже родился ребенок, но, несмотря на это, любовь им не удалось сохранить. Илья с головой погрузился в работу на ТВ и сильно отдалился от супруги. Вот почему Авербух и Лобачева приняли решение о разводе.

«Наши отношения в какой-то момент зашли в тупик. Если дом разрушен внутри, значит — все! Мы расстались. У каждого началась своя жизнь», — высказался избранник Арзамасовой.

Хореограф не отрицает: сейчас он счастлив в браке с Елизаветой. Вместе с актрисой Илья воспитывает их общего сына Льва.

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