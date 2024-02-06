«У каждого Авраама своя программа»: Пригожин объяснил, что отмена концертов Орбакайте не связана с бывшим отчимом

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что отмена концертов певицы Кристины Орбакайте не связана с участием бывшего отчима, артиста Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке. По слухам, артистка попала в запретный список как «дочь» исполнителя.

Комментарий Пригожина приводит сайт Woman.ru.

Он уверен, что такое объяснение – «чушь собачья».

«Вот что скажу: у каждого Авраама своя программа. Поэтому теперь придумали версию, что отменяют из-за вечеринки», - сказал Пригожин и добавил, что не слышал от певицы ни одного комментария по каким-либо вопросам.

Он отметил, что исполнительница всегда держится «вне повестки», не дает оценок и ничего не говорит. Пригожин также затруднился ответить, с какой целью концерты Орбакайте отменяют.

Сейчас продюсер старается реже бывать в соцсетях и следит исключительно за внучкой и семьей. Он допустил, что певица могла поделиться мнением, которое «настроило против нее россиян».

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