«Бывший муж был против»: Пригожин объяснил, почему Валерия не вошла в клан Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил отсутствие певицы Валерии в клане артистки Аллы Пугачевой. По его словам, против попадания туда выступал бывший муж исполнительницы Александр Шульгин.

Комментарий Пригожина приводит NEWS.ru.

Продюсер сказал, что Валерии «изначально там и не должно было быть», и объяснил, почему.

«Предыдущий продюсер, бывший муж Шульгин, был категорически против, чтобы Валерия была в стае, и особенно в клане Пугачевой», - сообщил Пригожин.

Он считает, что в настоящее время клановость обесценена. Он отнес к числу влиятельных фигур в шоу-бизнесе певца Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. Продюсер утверждает: к этим людям прислушивались, они могли многое сделать. Сейчас бы таких назвали продюсерами, добавил супруг Валерии.

Ранее сообщалось, кто входил в клан Пугачевой. Продюсер Сергей Лавров назвал несколько человек, кто был в близком кругу общения. Речь шла о модельере Валентине Юдашкине, певцах Александре Буйнове, Борисе Моисееве, Валерии Леонтьеве. Подробнее об этом читайте здесь.