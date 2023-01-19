20:28, 19 января 2023
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У Кати Лель обнаружили проблему с глазами
Катя Лель рассказала, зачем спустя 12 лет вернулась к практике хора.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певица Катя Лель опубликовала в соцсетях видео с тренером по хоре. Подписчики обратили внимание на глаза исполнительницы.
«Что с глазами?» - написала одна из поклонниц.
48-летняя Лель предстала на видео с полноватым лицом и часто моргала, пока тренер рассказывал о практике.
В публикации певица сообщила, что хора «раскрывает энергию нашего тела на полное оздоровление и спокойствие». Также она призналась, что занималась ею 12 лет назад.
«Меня жизнь снова вернула в эту удивительную практику…», - поделилась артистка.
Ранее певец Алексей Кабанов назвал Лель больной из-за ее веры в инопланетян.
Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: