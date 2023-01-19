У Кати Лель обнаружили проблему с глазами

Певица Катя Лель опубликовала в соцсетях видео с тренером по хоре. Подписчики обратили внимание на глаза исполнительницы.

«Что с глазами?» - написала одна из поклонниц.

48-летняя Лель предстала на видео с полноватым лицом и часто моргала, пока тренер рассказывал о практике.

В публикации певица сообщила, что хора «раскрывает энергию нашего тела на полное оздоровление и спокойствие». Также она призналась, что занималась ею 12 лет назад.

«Меня жизнь снова вернула в эту удивительную практику…», - поделилась артистка.

Ранее певец Алексей Кабанов назвал Лель больной из-за ее веры в инопланетян.