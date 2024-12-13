У 85-летней Галины Польских выявили неизлечимое заболевание легких

У 85-летней актрисы Галины Польских выявили неизлечимое заболевание легких. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, в конце ноября 85-летняя народная артистка РФ прошла обследование в Боткинской больнице. Она пожаловалась на боли в груди и затруднённое дыхание. Врачи обнаружили серьёзные изменения в лёгких и поставили актрисе диагноз: пневмофиброз, который мог развиться из-за перенесённой пневмонии.

Как утверждает источник, фиброз лёгких может привести к инвалидности. Болезнь оказывает сильную нагрузку на сердце, сосуды и иммунитет.

В 2021 году Польских заявляла, что не прививалась от ковида из-за сильной аллергии. Также она говорила, что следит за своим здоровьем и наблюдается у врачей.

На данный момент представители актрисы не комментировали новость про ее диагноз.

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