У избитой в Петербурге актрисы «Тайн следствия» Гридасовой были проблемы с алкоголем

Неделю назад в Санкт-Петербурге была обнаружена актриса Марина Гридасова в тяжелом состоянии. Звезду «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» серьезно избили и, по предварительной информации, могли даже изнасиловать. Ее доставили в реанимацию, где она находится и по сей день, но только спустя 10 дней она смогла прийти в себя и назвать полиции свою фамилию.

После установления личности в больницу вызвали близких Марины, которые признались, что не представляют, что можно произойти с актрисой. Шокированы случившимся оказались и соседи по многоквартирному дому Гридасовой. Они делились с журналистами, что она примерный жилец, у которой не было никаких врагов. Однако, как выяснилось, проблемы у артистки все-таки были, только не с людьми, а с алкоголем.

По информации издания 78.ru, Марина страдала из-за зависимости к спиртному. Она нередко тянулась к бутылке и в злополучный вечер также была нетрезвой. В больнице установили, что в крови у Гридасовой содержалось 3,7 промилле, что является запредельными показателями. По утверждению врача-нарколога Кирилла Афанасьева, при таком опьянении можно уже говорить о коме.

«Это тяжёлое алкогольное опьянение. Конечно, надо говорить с токсикологами, но эта концентрация соответствует тяжёлому алкогольному опьянению больше 2,5 уже, a 3,7, я бы сказал, c такой не живут», - поделился эксперт.

Напомним, что нетрезвое состояние Гридасовой отметили и свидетели, которые видели ее на улице в день, когда она пропала. Они подчеркивали, что женщина практически не держалась на ногах.

Ранее стало известно о состоянии Людмилы Поргиной, которая несколько дней назад попала в больницу с сотрясением мозга после падения на собственной даче.