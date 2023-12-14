У историка моды Александра Васильева отменили презентацию книги, об этом сообщает Абзац.

В последнее время мероприятия с участием Александра Васильева в России отменяются или переносятся. Об этом рассказывал сам историк моды. По его мнению, запреты связаны с некой обиженной женщиной в высоких эшелонах власти.

«Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит», - сообщал он.

Теперь же стало известно об отмене презентации новой книги Васильева «Сокровища кочевника». Мероприятие должно было состояться в книжном магазине «Москва» 25 декабря. В пресс-службе магазина отказались комментировать причины отмены события. Сам Александр Васильев также не комментировал это событие.

Ранее мы писали о том, что историк моды Александр Васильев рассказал, когда Марина Голуб добилась триумфа. По словам Васильева, актриса не сразу нашла свое место под солнцем, даже несмотря на многочисленные таланты.