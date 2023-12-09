По достоинству оценили в конце 90-х: Александр Васильев рассказал, как Голуб нашла свое место под солнцем

Известный телеведущий и историк моды Александр Васильев близко дружил с актрисой Мариной Голуб, которая могла бы отпраздновать день рождение накануне, 8 декабря. Они вместе учились, и искусствовед наблюдал, как становилась знаменитой однокурсница. Оказалось, что сперва она «звезд с неба не хватала», передает Экспресс газета.

По словам Васильева, Марина не сразу нашла свое место под солнцем, даже несмотря на многочисленные таланты. Например, в труппу Художественного театра ее не взяли, а в театре «Шалом» она хоть и пришлась ко двору, но «звезд с неба не хватала».

В один момент, заявил Васильев, Голуб даже пыталась перебраться к однокурсникам в Канаду. Однако переселение за рубеж не удалось. К тому же начало получаться на родине. В конце 90-х актрису оценили по достоинству. Знаменитость начали снимать в кино и рекламе. А уже через несколько лет Голуб с триумфом появилась во МХАТе.

Ранее сообщалось, что общественники просят начать проверку в отношении Александра Васильева. Они считают, что историк моды пропагандирует свою политическую позицию среди студентов.