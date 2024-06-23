«Безумно волнуюсь»: Мария Погребняк станет мамой в четвертый раз

35-летняя блогер Мария Погребняк беременна от будущего мужа Игоря Головинского. Подруга Ольги Бузовой станет мамой в четвертый раз.

Радостной новостью блогер поделилась со своими подписчиками в социальной сети.

«Безумно волнуюсь, но пора поделиться с вами трогательной новостью. После месяцев ожидания я наконец готова объявить, что собираюсь снова стать мамой. Я беременна!», — написала знаменитость.

Погребняк призналась, что сейчас ее переполняют счастье и восторг. Она волнительно наблюдает за животиком, который растет день за днем. Марию не смущают утренние недомогания и причуды беременности. Все мысли блогера заняты малышом, который появится на свет.

Мария осознает, что роды пройдут сложнее, чем в 18 лет, но она готова ко всему.

Подписчики сразу же принялись поздравлять будущую маму.

«Если у вас будет девочка, то я пойду за пятым ребенком. У меня 4 пацана»; «Доченьку такую же красивую как мама»; «Желаю родить девочку-красавицу»; — написали они.

К поздравлениям присоединились и звезды шоу-бизнеса: теплые слова Погребняк сказала телеведущая Эвелина Бледанс, Анна Седокова, Алена Мамаева и другие.

У Марии есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком. В 2023 году супруги развелись. Блогер признавалась, что причиной разрыва стали измены спортсмена. После этого знаменитость начала встречаться с предпринимателем Игорем Головинским, за которого она вскоре выйдет замуж.