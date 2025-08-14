«У грузчиков изымали телефоны»: Галкин* запретил снимать замок в Грязи, который разваливается на глазах

Замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) уже долгое время находится в заброшенном состоянии. Хозяева не приезжают, а денег на его содержание уже не осталось. По словам бизнесмена Андрея Матуса, особняк буквально разваливается. Но пока артисты избавиться от него не могут. Об этом сообщает Kp.ru.

Матус занимается переправкой антиквариата комика за границу. Ценности хранились в замке Галкина*, поэтому бизнесмен имел к нему доступ. Однако, по словам мужчины, что-либо снимать на территории было бесполезно. Охрана следила, чтобы на участке все были без телефонов.

«Дом разваливается, но его не продали. За замком приглядывает помощник Галкина. Когда мы приехали, в доме было много охраны. У грузчиков при входе на участок изымали телефоны. Более того, мы предварительно скидывали Галкину фото паспортов всех грузчиков», - рассказал Матус.

Бизнесмен подчеркнул, что свободно перемещаться по замку было запрещено. Всем работникам сразу сказали, что никуда заходить нельзя. Однако даже так бизнесмен смог понять, что замку требуется капитальный ремонт. По его словам, особняк выглядит ветхим.

Ранее Аллу Пугачеву высмеяли за старомодный наряд в Юрмале.

*Признан иноагентом на территории РФ