У гроба стояли сестры и дочь: Екатерина Шаврина не пришла на похороны наркозависимого сына

Умершего в колонии строгого режима сына певицы Екатерины Шавриной похоронили в его день рождения, 17 мая. До своего 62-летия наследник артистки не дожил нескольких дней.

По данным шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1», отпевание прошло в закрытом режиме в храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище. В последний путь Григория провожали Жанна и Элла, а также дочь Кристина. При этом Екатерину Шаврину у гроба единственного сына не видели – звезда проигнорировала похороны.

Близкие артистки заверили, что она простилась с сыном заранее, ночью, а на отпевание ей запретили ехать врачи из-за плохого самочувствия.

По словам бывшего мужа Шавриной, композитора Виталия Окорокова, она несколько часов провела у гроба наследника.

«Сами понимаете, ей тяжело было бы приехать, да и народу много. Могу сказать, что это для нее большая трагедия, но всем урок — надо следить за своими детьми до 14-15 лет. Она все время была на гастролях, а Гриша не всегда был под присмотром», - разоткровенничался мужчина.

О наркозависимости Григория практически никто не знал, однако звездная мать никогда не скрывала, что сын страдал клаустрофобией. В частности, он боялся ездить в лифтах и принимал психотропные препараты, чтобы не паниковать в закрытых пространствах.

Напомним, в 2024 году Григорий Шаврин попал в колонию за распространение наркотиков, и, отсидев восемь месяцев во Владимирской исправительной колонии строгого режима, умер в возрасте 61 года.

Ранее сообщалось, что сын Шавриной был болен гепатитом С. Кроме того, у него была инвалидность первой группы: он пережил инсульт, страдал пороком сердца, стенозом сердечного клапана.