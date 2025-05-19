У гроба стояли сестры и дочь: Екатерина Шаврина не пришла на похороны наркозависимого сына
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Умершего в колонии строгого режима сына певицы Екатерины Шавриной похоронили в его день рождения, 17 мая. До своего 62-летия наследник артистки не дожил нескольких дней.
По данным шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1», отпевание прошло в закрытом режиме в храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище. В последний путь Григория провожали Жанна и Элла, а также дочь Кристина. При этом Екатерину Шаврину у гроба единственного сына не видели – звезда проигнорировала похороны.
Близкие артистки заверили, что она простилась с сыном заранее, ночью, а на отпевание ей запретили ехать врачи из-за плохого самочувствия.
По словам бывшего мужа Шавриной, композитора Виталия Окорокова, она несколько часов провела у гроба наследника.
«Сами понимаете, ей тяжело было бы приехать, да и народу много. Могу сказать, что это для нее большая трагедия, но всем урок — надо следить за своими детьми до 14-15 лет. Она все время была на гастролях, а Гриша не всегда был под присмотром», - разоткровенничался мужчина.
О наркозависимости Григория практически никто не знал, однако звездная мать никогда не скрывала, что сын страдал клаустрофобией. В частности, он боялся ездить в лифтах и принимал психотропные препараты, чтобы не паниковать в закрытых пространствах.
Напомним, в 2024 году Григорий Шаврин попал в колонию за распространение наркотиков, и, отсидев восемь месяцев во Владимирской исправительной колонии строгого режима, умер в возрасте 61 года.
Ранее сообщалось, что сын Шавриной был болен гепатитом С. Кроме того, у него была инвалидность первой группы: он пережил инсульт, страдал пороком сердца, стенозом сердечного клапана.