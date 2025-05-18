Наркозависимый сын Шавриной был болен гепатитом С и страдал клаустрофобией

Народная артистка Екатерина Шаврина долгие годы скрывала наркозависимость сына и пыталась оправдать его пагубное пристрастие клаустрофобией (боязнь замкнутого пространства -прим. ред). Об этом рассказала писательница Лена Ленина.

По ее словам, Шаврина потеряла дар речи, когда в 2013 году правоохранители нашли наркотики в загородном доме Григория. Он хранил их в морозильной камере.

Как отметила Ленина, певица тогда сделала все, чтобы помочь наследнику. В итоге его признали невменяемым и отправили на 10-дневное обследование стационар.

«Я спросила: „Он, что, употребляет?“. Она говорит: „У него такая зависимость психическая, у него клаустрофобия, и это единственное, что ему помогает. У него случилась зависимость от этого медикаментозного препарата, который запрещен“», - вспомнила детали диалога с Шавриной писательница в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

В итоге в суде Григорий признался, что употребляет запрещенные вещества с 24 лет.

В 2024 году он вновь попал в колонию за распространение наркотиков, и, отсидев восемь месяцев во Владимирской исправительной колонии строгого режима, умер в возрасте 61 года. Выяснилось, что Шаврин был болен гепатитом С. Кроме того, у него была инвалидность первой группы: он пережил инсульт, страдал пороком сердца, стенозом сердечного клапана.

Григорий Шаврин был модельером мужской одежды. Екатерина Шаврина родила его от композитора Григория Пономаренко.

Ранее диктор Владимир Березин заявил, что Григорий «мучил» мать наркотической проблемой, но Екатерина была для него «мамой-наседкой». Она страдала, но не обсуждала сына с друзьями.