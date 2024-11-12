У Григория Лепса нашли недвижимость на 1,5 млрд рублей: известны подробности

Певец Григорий Лепс оказался владельцем нескольких объектов недвижимости, общая стоимость которых превышает 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В собственности исполнителя хита «Я поднимаю руки» есть две квартиры в центре Москвы. Одна из них расположена в элитном ЖК на Саввинской набережной, ее площадь составляет 297,5 квадратных метра. По данный канала, стоимость этой квартиры составляет более 386 миллионов рублей.

Кроме того, в этом же комплексе у Лепса есть машиноместо площадью 14,4 квадратных метра. Его стоимость оценивается в 18 миллионов рублей.

Также 62-летний артист оказался обладателем 130-метровой квартиры в Басманном районе столицы стоимостью 58 миллионов рублей.

Кроме того, у Лепса в Красногорском районе Подмосковья есть два участка земли: 35,7 соток и 4,5 соток, а также коттедж площадью 1555 квадратных метров и дом в 2451,5 квадратных метра для гостей и персонала.

Отмечается, что стоимость жилья в престижном Красногорском районе начинается от одного миллиарда рублей.

Ранее 18-летняя невеста Григория Лепса рассказала о своих планах на будущее, не упомянув свадьбу с 62-летним артистом.