«У гостя должен быть рот»: 44-летний Иван Ургант объявил о начале съемок нового шоу

Последний год трудно назвать благоприятным для Ивана Урганта. Дело в том, что из эфира убрали авторское шоу телеведущего, а самого мужчину перестали звать на светские мероприятия. Кроме того, на Ивана обрушился и шквал критики со стороны звездных коллег. Так, например, на днях гневные комментарии в адрес Урганта оставил Эдуард Бояков. Видимо, терпение 44-летнего мужчины лопнуло, поэтому он решил ответить всем негодующим.

Мнение Боякова об Урганте разделяет и Манучаров. Вот почему Иван, с присущей ему иронией, заявил о выходе новой программы, созвучной по названию с шоу Вячеслава: «Объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием — "Эмпатия Ванюччи"».

Также Иван считает, что его первым гостем должен непременно стать сам Эдуард Бояков, поскольку он «идеально подходит» под требования обновленного формата.

«Суть программы не нова и по традиции мною заимствована. Требования к приглашенным остается прежнем — у гостя должен быть рот», — высказался Ургант.

Телеведущий мягко намекнул: больше критику в свой адрес он не намерен терпеть. По его мнению, он столкнулся с «беспочвенными и огульными нападками».

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