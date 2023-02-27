«Нечеловеческое счастье»: 58-летний Эдуард Бояков стал отцом в шестой раз

Эдуард Бояков не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. На этот раз мужчина сделал исключение и в новом интервью для Вячеслава Манучарова рассказал о пополнении в семье.

В 2011 году деятель кино познакомился со своей второй супругой Людмилой. За время брака знаменитости успели стать родителями троих детей: Анны, Захара и Саввы. Оказывается, в январе этого года Эдуард вновь ощутил радость отцовства: избранница подарила ему еще одного ребенка.

«Я безмерно счастлив, что в моей жизни есть жена. Мы живем в венчанном браке. Нашему ребенку сейчас исполняется 40 дней. Это нечеловеческое счастье, к которому приводит не какой-то расчет», — поделился радостью Бояков.

Напомним, что от предыдущих отношений у режиссера также есть две дочери. Получается, теперь Эдуард имеет аж шестерых наследников.

Ранее недавно родившая Ольга Орлова вновь пожаловалась на плохое самочувствие. По словам телеведущей, она испытывает невыносимые боли в ребрах. Подробности читайте в этой статье.