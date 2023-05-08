У гостиницы есть большой недостаток: Алла Пугачева отказалась покупать отель Софии Ротару за 2,5 млрд рублей

Певица София Ротару длительное время пытается избавиться от гостиницы в Ялте через сына Руслана – когда-то родственник реконструировал здание. Отель был построен в историческом объекте, но дорогая современная отделка заменила интерьеры. Народная артистка СССР хочет получить за объект 2,5 млрд рублей, но за такие деньги отказалась покупать даже певица Алла Пугачева.

По некоторым данным, Примадонна нашла отель бесперспективным вложением. Во время концертов артистка и ее супруг останавливались в отеле Ротару.

Однако у гостиницы есть большой недостаток – в ней отсутствует лифт. Поэтому на последний этаж придется подниматься пешком.

Стоит отметить, что объявлений о продаже отеля нет в открытом доступе – элитная недвижимость рассчитана на клиентов с большими деньгами.

Жительница Ялты рассказала сайту mk.ru, что Ротару получила его, пообещав открыть в здании вокальный центр. Жители ждали открытия музыкальной школы и готовили к поступлению детей.

«Но в итоге после долгого ремонта открыла отель-бутик», - сообщила собеседница.

По ее словам, сейчас «гостиница всегда закрыта, в окнах темно». Ротару там не видели очень давно.

Источник из окружения певицы сообщил, что здание «в неликвидном состоянии» и давно стоит на консервации. Внутри все ветшает – мебель, обои.

Певица не может продать отель за большие деньги, а за маленькие – не хочет. Передать объект тоже некому.

Ранее туристам назвали стоимость проживания в этом отеле на предстоящий курортный сезон.