У госпитализированного с частичным параличом Александра Митты диагностировали деменцию

В первых числах июля появилась информация о госпитализации режиссера Александра Митты. По информации источников, его доставили в Боткинскую больницу с частичным параличом. Несколько дней артист провел в реанимации, теперь же его перевели в неврологическое отделение. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Как стало известно, состояние Митты значительно улучшилось. В ближайшее время будут подготовлены документы на выписку. Также удалось узнать диагноз, поставленный Александру Наумовичу - транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии. Кроме того, психиатр выявил у режиссера деменцию.

Напомним, что плохо Александру Митте стало в собственной квартире во время завтрака. У него неожиданно онемела рука и пропала речь. Уже в больнице у артиста нашли кисты, признаки атеросклероза, а также гидроцефалию. К слову, его сын Евгений до последнего все проблемы, о которых писали СМИ, отрицал.

Ранее стало известно, что спустя долгое нахождение в больнице актрису Лидию Федосееву-Шукшину, наконец, выписали. Она попала в клинику с инсультом, и первое время никто не решался делать прогнозы на ее выздоровление.