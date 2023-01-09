«Капельницы одна за другой»: 92-летний Иван Краско попал в реанимацию с инсультом

Актер Иван Краско несколько дней провел в реанимации Елизаветинской больницы из-за очередного инсульта. 9 января артиста перевели в общее отделение и разрешили пользоваться телефоном.

92-летний актер попал в медучреждение накануне Рождества. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

«Капельницы мне делают одна за другой», - рассказал он.

Краско опечален, что новый год начался с больницы, но при этом испытывает «самые радужные» надежды.

27 января артист должен играть в спектакле. «В стационаре я долго пребывать не собираюсь», - заявил Краско.

Новый год артист встретил с семьей на даче в Грузино. Под бой курантов все вышли на улицу, чтобы поднять бокалы и запустить фейерверк.

«Не переживайте за меня, ребята. Всё как всегда», - в заключение сказал актер журналистам.

В середине декабря Краско был госпитализирован с гипертоническим кризом. Однако артист сбежал из больницы с долгом за VIP-палату.