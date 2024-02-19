У Галкина* и Пугачевой могут отобрать замок в деревне Грязь

В Госдуме предложили конфисковать замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) по новому закону о конфискации имущества иноагентов. С соответствующей инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев.

Дворец в деревне Грязь сейчас оформлен на мужа Примадонны — дом пока так и не продали. В нем иногда останавливается Пугачева, но большую часть времени он пустует.

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о конфискации недвижимости уехавшего Галкина* из-за фейков об армии. Гусев уверен, что звезды давно идут против своего народа, и Пугачеву, говорит он, нужно лишить не только замка, но и звания народной артистки, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев лишил в январе прошлого года юмориста Максима Галкина* медалей «За веру и добро» и ордена Почета Кузбасса. По словам шоумена, у него будет сложно их отобрать, поскольку награды находятся в замке, в который он никого не пустит. «Если придут за орденом, будет литься говно со всех башен замка, я вам точно говорю, это будет оборона», — говорит шоумен.

*(признан иноагентом на территории РФ)