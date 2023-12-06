Юморист Галкин* отказался возвращать кузбасские награды

Глава Кузбасса Сергей Цивилев лишил в январе этого года юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), уехавшего из России, медалей «За веру и добро» и ордена Почета Кузбасса. Шоумен решил прокомментировать эту ситуацию на недавнем концерте в Женеве.

Галкин* пояснил, что губернатор Цивилев лишил его наград, которые он получал от бывшего главы региона Амана Тулеева. По словам шоумена, у него будет сложно их отобрать, поскольку они находятся в замке, в который он никого не пустит, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Если придут за орденом, будет литься говно со всех башен замка, я вам точно говорю, это будет оборона», — отметил юморист.

На этом же выступлении поделился, что эмиграция сильно изменила их с Аллой Борисовной жизнь. Им пришлось отказаться от былой роскоши. Так, он вспомнил, как охарактеризовала нынешние обстоятельства Пугачева. Юморист заявил, что его супруга назвала их нынешнее положение «голожопингом».

*признан иноагентом на территории РФ