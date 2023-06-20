У фигуриста Романа Костомарова случился нервный срыв в реанимации

Титулованный фигурист Роман Костомаров поступил в больницу «Коммунарка» еще в начале января с симптомами пневмонии. Но довольно быстро его состояние стало ухудшаться. Его поместили в реанимацию и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Каждый день поступали весьма тревожные новости о его здоровье, и медики даже не решались делать какие-либо прогнозы. Однако весной в лечении олимпийского чемпиона появилась положительная динамика, и он начал восстанавливаться.

Сейчас участник «Ледникового периода» проходит сложную реабилитацию и ожидает протезирования. Ему уже сформировали культи, и теперь врачи ждут, когда все конечности до конца заживут. Однако проблемы с Романом все равно продолжают случаться. Так, осведомленный источник сообщил, что он столкнулся с нервным срывом.

«Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он еще не может социализироваться в обществе», - цитирует слова информатора издание Sport24.

Также источник отметил, что для установки протезов потребуется минимум полгода. И хоть раньше говорили о выписке ближе к осени, скорее всего, в больнице Костомаров проведет намного дольше.

Напомним, что, начав процесс реабилитации, фигурист практически сразу отказался от помощи психологов, так как считал, что сможет справиться со всем сам. Однако уже вскоре появились слухи, что Роман погрузился в депрессию.