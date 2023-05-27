Костомаров в опасности: психологи беспокоятся об эмоциональном состоянии фигуриста

Роман Костомаров уже почти полгода прибывает на лечении в Коммунарке. В ходе осложнений здоровья врачам пришлось прибегнуть к ампутации стоп и кисти спортсмена. Супруга Оксана Домнина все время была с ним, а дети ждали дома. Однако врачи все равно обеспокоены эмоциональным состоянием Костомарова.

Следующий этап в лечении фигуриста — протезирование. Чтобы оно прошло благоприятно, необходима воля и положительная эмоциональная составляющая Костомарова, передает PROZVEZD.

«Организм крайне истощен из-за отравления продуктами распада бактериальных клеток и собственных клеток организма в следствии пневмонии и сепсиса. Это значит, что адаптационные возможности Костомарова крайне снижены, как бы хорошо у него не были развиты волевые качества», — рассказал клинический психолог Денис Зинченко.

Положение осложняет и длительная терапия антибиотиками, поскольку лекарства меняют эмоциональное состояние человека и могут привести к депрессии. Также наркоз имеет негативные последствия для нервной системы.

Психолог отметил, что Роману необходим большой курс психотерапии. На фоне депрессии человек может строить планы по уходу из жизни, поэтому важна не только помощь родственников, но и врача-психиатра, врача-психотерапевта и клинического психолога.

Ранее мы писали, что Александр Жулин рассказал об испуге во время первого звонка Костомарова из реанимации.