«У этой принцессы премьера»: Агата Муцениеце рассказала о важном решении ее дочери от Павла Прилучного

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный все еще пытаются договориться о сумме алиментов на детей даже спустя четыре года после развода. В это время дочь артистов живет с матерью, а сын проводит время с отцом в Геленджике. В личном блоге Агата Муцениеце сообщила, что 8-летняя Мия приняла решение пойти по стопам звездных родителей и стать актрисой.

«У этой принцессы завтра премьера, да-да, она тоже решила стать артисткой. В общем, я завтра иду поддержать свою крошку в ее первом настоящем спектакле», — поделилась актриса.

Примечательно, что 11-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей также недавно дебютировал на сцене. Мальчик принял участие в спектакле «Авантюристы поневоле», в котором его отец играет вместе с актрисой Раисой Рязановой.

Напомним, 23 мая появилась информация о том, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце из-за прав их детей. Сама же актриса ранее подала иск в суд о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В июле выяснилось, что разбирательство экс-супругов связано с определением места жительства их общих детей. 29 августа состоялось заседание суда по этому вопросу.

Юрист Мария Федотова в беседе с WHOOPEE.ru прокомментировала ситуацию вокруг разбирательств экс-супругов. По словам эксперта, наиболее вероятно, что суд примет решение определить место жительства несовершеннолетних детей с матерью.

«Шанс передать их отцу на воспитание практически равен нулю», — заявила Мария Федотова.

Однако, как отметила юрист, Павел Прилучный сможет подать повторный иск в суд. В случае, если дети выберут жить с актером, его шансы на успех будут вполне реальны.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце прервала молчание после суда с Павлом Прилучным за детей.