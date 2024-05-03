У экс-жены Павла Мамаева случился разрыв мениска на шоу «Сокровища императора»

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева получила травму на шоу «Сокровища императора». Об этом пишет Газета.Ru.

Уточняется, что модель прошла обследование, показавшее, что у нее случился разрыв мениска. Теперь участие Мамаевой в шоу находится под угрозой.

Помимо этого, покинуть проект захотела модель Мария Миногарова. Ей не понравилось поведение блогера Евгения Ершова, который, как она считает, держит в страхе остальных участников и всячески оскорбляет их.

«Меня это все вымотало, высушило, вынесло. Честно говоря, нет, какого-то рвения стремиться дальше не имеется», — рассказала Миногарова.

Напомним, Алана Мамаева прославилась после развода с Павлом Мамаевым. Они расстались из-за измен футболиста. Модель обвиняла экс-супруга в том, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у бывшей жены. Он добился снижения процентов алиментов. Спортсмен должен был отдавать на содержание наследницы треть своей заработной платы, однако сумму сократили вдвое.

Ранее сообщалось, что Марию Погребняк и Алану Мамаеву задержала полиция в Китае.