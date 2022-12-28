«У других голоса крепче»: Олег Газманов назвал лучших певцов страны

Олег Газманов уже долгое время выступает на сцене и радует публику своими хитами. За вклад в развитие культуры ВЦИОМ два года подряд называет мужчину лучшим певцом страны. Несмотря на такое достижение, сам артист другого мнения о себе.

В эксклюзивном интервью для издания “Teleprogramma” Газманов смело заявил, что не обладает выдающимися вокальными данными. По его мнению, в отечественном шоу-бизнесе есть множество исполнителей, у которых голоса лучше и крепче. В качестве примера Олег назвал Николая Баскова и восходящую звезду SHAMANа.

Несмотря на самокритику, певец предположил, за что поклонники его любят. «Никто не ценит во мне то, что я красивый или одет в пиджак. Они, наверное, ценят во мне личность, то, что я могу ответить на какие-то вопросы. Это не имидж, а именно образ, русское слово», — поделился мнением Олег.

Ранее Газманов высказался по поводу откровенных снимков его супруги. Артист считает, что женщина должна быть сексапильной. Подробности читайте в этой статье