«Женщина должна быть сексапильной»: Олег Газманов о провокационных снимках жены

Совсем недавно в Сети поднялось бурное обсуждение, и причиной этого является откровенная фотосессия супруги Олега Газманова. Общественность разделилась на два лагеря: пока одни восторгались прекрасной внешностью Марины, другие — высказывали мнение, что жена Олега не должна так поступать и компрометировать его. В откровенном интервью для издания “Teleprogramma” артист прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Мужчина признался: на фотографиях Марины он не увидел никакой откровенности. Более того, Газманов считает, что его возлюбленная в праве распоряжаться своим телом и показывать то, что хочет, естественно, в рамках приличия.

«Женщина должна быть сексапильной, но это не значит, что она должна все открывать. Наоборот, когда все прикрыто, такая фантазия сразу играет! В такие моменты мужчины смотрят на женскую пластику», — высказался Олег.

Видимо, певец гордится Мариной, которая действительно в своем возрасте выглядит просто потрясающе и может составить конкуренцию любой 18-летней девушке.

Ранее сообщалось о том, что Данила Козловский отсудил у кинокомпании 682 млн рублей. Подробности разбирательств читайте в этой статье.