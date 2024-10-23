У дочери нервный срыв, у сына психологические проблемы: курьершу из дела о квартире Ларисы Долиной оставили в СИЗО
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Курьерша из дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной рассказала в суде о нервном срыве у 14-летней дочери и психологических проблемах у сына. Женщина просила изменить меру пресечения, но ее оставили в СИЗО.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Женщина в апелляционной жалобе просила отправить ее под домашний арест. Но суд не удовлетворил жалобу.
На заседании курьерша заявила, что певица не говорила о содержании переданной сумки. Также женщина пожаловалась на ухудшение состояния детей после случившегося. Дочь не ходит в школу – у нее нервный срыв. Сын – студент колледжа – столкнулся с психологическими проблемами.
53-летнюю курьершу задержали в августе. Она утверждала, что сама стала жертвой мошенников.
Ранее новая владелица квартиры Долиной Полина Лурье заявила, что очень сочувствует певице.