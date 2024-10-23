У дочери нервный срыв, у сына психологические проблемы: курьершу из дела о квартире Ларисы Долиной оставили в СИЗО

Курьерша из дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной рассказала в суде о нервном срыве у 14-летней дочери и психологических проблемах у сына. Женщина просила изменить меру пресечения, но ее оставили в СИЗО.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Женщина в апелляционной жалобе просила отправить ее под домашний арест. Но суд не удовлетворил жалобу.

На заседании курьерша заявила, что певица не говорила о содержании переданной сумки. Также женщина пожаловалась на ухудшение состояния детей после случившегося. Дочь не ходит в школу – у нее нервный срыв. Сын – студент колледжа – столкнулся с психологическими проблемами.

53-летнюю курьершу задержали в августе. Она утверждала, что сама стала жертвой мошенников.

Ранее новая владелица квартиры Долиной Полина Лурье заявила, что очень сочувствует певице.