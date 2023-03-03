У дочери Козловского появится новый отец: Ольга Зуева впервые представила любимого мужчину

В 2021 году Данила Козловский публично объявил о разрыве отношений с Ольгой Зуевой, с которой ему пророчили любовь на всю жизнь. По слухам, причиной расставания стала интрижка актера с партнершей по съемочной площадке Оксаной Акиньшиной, но официально это так и не было подтверждено. Долгое время после предательства звезды «Экипажа» Ольга была одна и посвящала всю себя воспитанию дочери. Но, по всей видимости, одиночество ей надоело, и она решила открыть свое сердце для новой любви.

Зуева проживает сейчас в США вместе с трехлетней Одой Валентиной. С Данилой она продолжает поддерживать хорошее общение ради их общего ребенка. По возможности артист берет на работе несколько выходных и прилетает за границу, чтобы провести немного времени с девочкой. Однако о возобновлении романа с Ольгой речи уже идти не может. Козловский после разрыва все чаще стал появляться в компании Оксаны Акиньшиной, при этом не подтверждая отношения с ней. А его экс-возлюбленная, долго остававшаяся одна, вдруг решила намекнуть, что тоже полностью отпустила Данилу.

В личном блоге Зуева опубликовала новый снимок, сделанный во время прогулки с дочерью по Нью-Йорку. На фото она нежно прижимается к плечу какого-то мужчины, что точно указывает на довольно близкие отношения между ними. При этом актриса предпочла не показывать пока лицо своего нового избранника. Но фанаты подметили, что она выглядит очень счастливой, а это главное.