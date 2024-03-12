У дочери актрисы Нины Руслановой нет денег на памятник для могилы матери. Об этом она рассказала в шоу «МАЛАХОВ».

Нина Русланова скончалась в ноябре 2021 года. Несмотря на то, что с даты смерти актрисы прошло уже несколько лет, на ее могиле до сих пор нет памятника.

Дочь знаменитости Олеся Рудакова рассказала, что она пыталась попросить финансовую помощь в разных организациях, но везде сталкивалась с отказами.

«Никто ее не помнит, столько времени прошло», — передала слова сотрудников одной из инстанций она.

Рудакова также пыталась договориться с властями об установке памятной таблички на доме, где жила Русланова, но и эта просьба не увенчалась успехом.

«Мне сказали, что это можно было бы сделать, если бы мама имела звания. Теперь только через 10 лет это может утвердить Госдума. А через 10 лет другое поколение уже будет, другая жизнь», — объяснила она.

В итоге Андрей Малахов предложил дочери Руслановой открыть сбор на памятник. По словам телеведущего, у актрисы есть множество поклонников, готовых помочь финансово.

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