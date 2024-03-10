«Да замолчи ты!»: как Нина Русланова выкинула из окна Ахеджакову на съемках фильма

Известная российская актриса Нина Русланова за свою карьеру сыграла более 150 ролей. Она появилась в фильмах «Зимняя вишня», «Валентин и Валентина», «Собачье сердце» и многих других культовых советских картинах. Нину Ивановну обвиняли во вздорном характере: однажды на съемках она выбросила в окно коллегу Лию Ахеджакову.

Про курьезный случай на съемках фильма «Небеса обетованные» рассказал артист Станислав Садальский, тоже принявший участие в картине. По сюжету Нина Русланова, сыгравшая портниху из Твери, ходила в шляпе и кричала фразу: «Фрукты без пестицидов!». Громкий голос коллеги не очень понравился актрисе Лии Ахеджаковой. Она обратилась к режиссеру фильма Эльдару Рязанову с просьбой утихомирить Русланову. В итоге артистка никак не отреагировала на замечание, а режиссер проигнорировал эту сцену.

«И вот во время очередного дубля Лия сорвала с Нинки головной убор, ударила по башке и прокричала: „Да замолчи ты!“ Нинка, побагровев, схватила Лию за грудки, подняла и вышвырнула прямо в окно. Стекла — вдрызг, шум, гам», — приводит слова Садальского PROZVEZD.

Благо, актеры сидели тогда на первом этаже. Инцидент прервал съемку, и после этого случая Рязанов больше не приглашал Русланову в свои картины. После он простил звезду с непростым характером.

Нина Русланова скончалась 21 ноября 2021 года в возрасте 75 лет. Причиной смерти артистки стал коронавирус, который привел к пневмонии и проблемам с сердцем.

Ранее Садальский рассказал про оскорбления Руслановой.