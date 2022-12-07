У Дмитрия Диброва появляются «темные пятна» и «мертвые зоны» после инсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров в 2020 году перенес инсульт и после него начал забывать слова. Провалы в памяти – не единственное последствие острого нарушения кровообращения в головном мозге.

Дибров рассказал, что иногда «бывает темное пятно, мертвая зона, когда забываешь слово».

Другое негативное последствие инсульта – невозможность находиться в сауне более 5 минут. У ведущего мгновенно портится самочувствие и подскакивает давление.

При этом Дибров так любит сауну, что установил во дворе бочку, прогревающую всё тело, кроме головы.

Ранее Дибров говорил, что безвылазно находится на своей вилле. Покинуть ее мешает неизлечимый недуг – склероз.