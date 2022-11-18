Сраженный инсультом Дибров борется со склерозом

Бессменный ведущий «Миллионера» стал гвоздём программы Татьяны Устиновой «Мой герой». В прямом эфире 63-летний шоумен откровенно рассказал о проблемах со здоровьем.

Оказывается, в последнее время он почти безвылазно находится на роскошной вилле «Полина», которую назвал в честь своей любимой супруги.

Покидать же участок ему мешает не столько слабость, сколько некоторая рассеянность, вызванная печальным неизлечимым недугом – склерозом.

Одну из комнат Дмитрий превратил в музыкальную студию, другую – переоборудовал в мастерскую, где собирает конструкторы-самолёты.

По его словам, работа руками чуть ли не единственное, что помогает сохранять рассудок и память.

В ходе эфира, Дибров сообщил, что ему очень бы хотелось погулять на свадьбе старшего сына, однако, по всей вероятности, сделать это будет не так-то просто. «Ну ничего, если не получится. Я же примерно знаю, чем обычно заканчивается первая свадьба», - с фирменный ухмылкой иронизирует ведущий.

Стоит отметить, что в гостях у Устиновой Дибров держался прекрасно.

Зрители обратили внимание, что он полон энергии, очень элегантен и обходителен в общении.

Внешние последствия инсульта, перенесенного в марте 2022 года, практически не были заметны.

Пожелаем Дмитрию Александровичу здоровья.