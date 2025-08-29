У Дмитрия бизнеса нет: выяснилось, кто богаче – Дибров или Товстик

Стало известно о заработках ведущего Дмитрия Диброва и бизнесмена Романа Товстика. Выяснилось, что у предпринимателя четыре действующих бизнеса, в то время как у знаменитости ни одного.

Доходы мужчин проверил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, самый большой источник доходов у Товстика – ООО «НЛ Континент». Фирма занимается производством пищевых продуктов. Она приносит прибыль в размере 1,7 млрд рублей при выручке в 14 млрд.

Его ООО «ФЗП» приносит 1,9 млн рублей доходов. ООО «НЛ Континент Санкт-Петербург», которое занимается торговлей, дает 33 млн. Еще 3,6 млн чистой прибыли приносит ООО «Меридиан». Проблем с налогами у Товстика нет.

При этом у Диброва «Звездач» не нашел ни одного бизнеса. С ним связана организация по управлению жильем в поселке Одинцовского района. При этом финансовые данные компания не публикует с 2019 года.

Ранее экс-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, что от пиара Товстика отказались «все уважающие себя» менеджеры.