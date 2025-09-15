У дирижера Юрия Башмета диагностировали прогрессирующую катаракту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

72-летний дирижер Юрий Башмет обратился к медикам с жалобами на резкую потерю зрения. Альтисту из-за ухудшения самочувствия пришлось провести в больнице сутки. В итоге врачи выписали его с рекомендацией капать специальные капли в глаза.

Медики рассматривают возможность проведения операции на хрусталике Башмета. Журналистам не удалось связаться с дирижером, чтобы выяснить подробности его состояния.

Напомним, Юрий Башмет родился в 1953 году в Ростове-на-Дону. Он является обладателем четырёх Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми».

Ранее мы писали о том, что актриса София Вергара пропустила «Эмми» из-за срочной госпитализации с аллергией.