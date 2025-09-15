София Вергара пропустила «Эмми» из-за срочной госпитализации с аллергией. Об этом стало известно из соцсетей.

Колумбийско-американская актриса София Вергара не приехала на «Эмми» из-за проблем со здоровьем. Знаменитость рассказала, что перед мероприятием у нее началась сильная аллергия, которая затронула глаз.

«Не попала на церемонию вручения премии „Эмми“, но оказалась в отделении неотложной помощи. Извините, пришлось все отменить! Возникла ужасная аллергия на глазах прямо перед тем, как сесть в машину!» — рассказала она.

На снимке, который выложила актриса, видно, что один глаз сильно опух и покраснел. На «Эмми» Вергара должна была вручать статуэтку за лучшую мужскую роль в мини-сериале, антологии или телефильме. В итоге ее заменили актрисы Бриттани Сноу и Малин Акерман.

Ранее мы писали о том, что жена Брюса Уиллиса впервые раскрыла, почему отселила тяжелобольного актера.