НАШ ШОУБИЗ
16:40, 07 сентября 2023
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«Нужно срочно похудеть»: дочь певицы Славы готова обратиться к пластическому хирургу

Дочь певицы Славы в будущем готова обратиться к пластическому хирургу.

«Нужно срочно похудеть»: дочь певицы Славы готова обратиться к пластическому хирургу

© Starface.ru

Дочь певицы Славы Саша Морозова рассказала, как относится к пластической хирургии. Молодая мама призналась, что в будущем готова была бы лечь на операционный стол. Об этом она рассказала в интервью Пятому каналу.

Наследница отметила, что только завершает грудное вскармливание и пока не вернула прежние формы. Саша честно призналась, что у нее есть 14 лишних килограммов, но ее это не смущает. По ее словам, все выглядит гармонично.

«Они как-то меня не напрягают, то есть у меня нет такого, что мне нужно срочно похудеть, потому что я себе не нравлюсь», – рассказала Морозова.

Дочь знаменитости все же планирует изменить рацион питания и начать заниматься спортом. При этом она не исключает, что в будущем обратится к пластическому хирургу.

«Я сейчас стала мамой и не понимаю, каким мое тело станет через полгода», — призналась Саша.

Напомним, что 24-летняя наследница родила первенца 30 апреля этого года. Они с мужем воспитывают сына, которого обожает Слава.

Ранее мы писали о том, как певица реагирует на статус бабушки. Слава призналась, что ей так нравится ухаживать за малышом, что она сама еще не раз готова стать мамой.

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