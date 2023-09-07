«Нужно срочно похудеть»: дочь певицы Славы готова обратиться к пластическому хирургу

Дочь певицы Славы Саша Морозова рассказала, как относится к пластической хирургии. Молодая мама призналась, что в будущем готова была бы лечь на операционный стол. Об этом она рассказала в интервью Пятому каналу.

Наследница отметила, что только завершает грудное вскармливание и пока не вернула прежние формы. Саша честно призналась, что у нее есть 14 лишних килограммов, но ее это не смущает. По ее словам, все выглядит гармонично.

«Они как-то меня не напрягают, то есть у меня нет такого, что мне нужно срочно похудеть, потому что я себе не нравлюсь», – рассказала Морозова.

Дочь знаменитости все же планирует изменить рацион питания и начать заниматься спортом. При этом она не исключает, что в будущем обратится к пластическому хирургу.

«Я сейчас стала мамой и не понимаю, каким мое тело станет через полгода», — призналась Саша.

Напомним, что 24-летняя наследница родила первенца 30 апреля этого года. Они с мужем воспитывают сына, которого обожает Слава.