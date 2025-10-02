У детей появились задержки в развитии: Лерчек пожаловалась на условия домашнего ареста

Блогер Лерчек пожаловалась, что на фоне домашнего ареста у детей появились задержки в развитии. Стало известно, что у старшего сына знаменитости астма – ему требуется санаторно-курортное лечение.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Известно, что трехлетний сын Лерчек пока останется в больнице. У мальчика ушиб легкого, хотя подозревали ушиб сердца.

Известно, что блогершу отпускали к сыну в больницу. Состояние ребенка стабильное, хотя на восстановление потребуется время.

Помимо проблем со здоровьем у детей, у самой блогерши появились проблемы с ногами из-за постоянного нахождения дома. Лерчек столкнулась с невромой Мортона - утолщением в области подошвенного нерва стопы.

Ранее сообщалось о проблемах Лерчек «по женской части» и сильной зубной боли. При этом ходатайство с просьбой посетить клинику отклоняли.