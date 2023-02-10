20:55, 10 февраля 2023
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У Дани Милохина отобрали все деньги в Дубае
Уехавший в Дубай 21-летний Даня Милохин лишился всех своих денег из-за местного банкомата.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@dream_team_house_us»
В своем микроблоге молодой тиктоер и певец Даня Милохин опубликовал фрагмент видео, где его карта намертво застревает в одном из дубайских банкоматов.
Видимо попытавшись снять деньги в одном из городских ATM, что-то пошло не так, и в момент операции аппарат выдачи наличных «зажевал» карту знаменитого среди российской молодежи подростка.
21-летний Милохин мужественно отреагировал на неприятность и иронично подписал видео «вкуснятина».
Недавно мы писали о том, что брат уехавшего из России блогера Илья глубоко ушел в эзотерику и астрологию, а теперь готов изгонять из людей дьявола.
Источник:А теперь внимание!
Автор:Кирилл ЗенковТеги: