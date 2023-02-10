У Дани Милохина отобрали все деньги в Дубае

В своем микроблоге молодой тиктоер и певец Даня Милохин опубликовал фрагмент видео, где его карта намертво застревает в одном из дубайских банкоматов.

Видимо попытавшись снять деньги в одном из городских ATM, что-то пошло не так, и в момент операции аппарат выдачи наличных «зажевал» карту знаменитого среди российской молодежи подростка.

21-летний Милохин мужественно отреагировал на неприятность и иронично подписал видео «вкуснятина».

Недавно мы писали о том, что брат уехавшего из России блогера Илья глубоко ушел в эзотерику и астрологию, а теперь готов изгонять из людей дьявола.