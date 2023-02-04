Изгонял демонов, стоя на гвоздях: откровения брата Дани Милохина — Ильи

Илья Милохин известен как блогер и брат тиктокера Дани. Последние годы мальчик пропал с радаров, однако недавно он вышел на связь, исповедуясь за свою жизнь.

Попав в больницу из-за употребления наркотических веществ, Илья потерял своих поклонников и наткнулся на хейт. Блогеру пришлось бежать в Анапу к своим опекунам.

Однако долго у них жить не хотелось и Илья обратился к своей знакомой, которая его приютила. Девушка была окружена вниманием влиятельных ухажеров, ее даже звали замуж, но она выбрала нищего белокурого мальчика — Илью. Так зародилась любовь, которая на данный момент переходит в планы построения семьи.

Любовь сподвигла Илью встать на верный путь и увлечься медитациями, духовностью. Блогер попробовал встать на гвозди, начал правильно питаться и прошел курсы фитнес-тренера.

Также он начал разбираться в астрологии, что впоследствии стало его работой. Однажды он сделал расклад московскому бизнесмену, и тот взял его на ежемесячную зарплату.

Также Илья добавил, что старается выстроить отношения с биологической матерью. Планета Луна отвечает за мать, объяснил блогер. Именно эта сфера у него страдает больше всего. Приехав с девушкой к маме, Илья у нее провел несколько часов, пытаясь «впитать» весь уют и заботу.

Ранее мы рассказывали, что приемный отец Дани Милохина рискует жизнью.