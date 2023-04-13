«У человека едет крыша»: в Сети раскритиковали Ксению Бородину за слова о власти и экс-супруге

Не так давно Ксения Бородина дала откровенное интервью Надежде Стрелец, в котором впервые заговорила о разводе с Курбаном Омаровым и работе на «Доме-2». Публика с большой теплотой восприняла разговор телеведущей с журналисткой, чего не скажешь о ее звездных коллегах. В новой беседе с изданием «Teleprogramma.pro» Рустам Солнцев негативно отозвался о Бородиной.

В разговоре с Надеждой Ксения рассказала свой путь на проекте «Дом-2». Девушка вспомнила все: как начинала с постоянной критики от Собчак, и как она пришла к статусу самой топовой ведущей шоу. По словам знаменитости, когда у нее появилась репутация и власть, то могла самостоятельно выбирать съемочные дни. Подобное крайне не понравилось Рустаму.

«Ксюша, о какой власти ты говоришь? Это называется "возможность". И когда у тебя появилась возможность самой выбирать эфиры, ты так и сделала», — высказался мужчина.

По мнению Солнцева, у телеведущей возник комплекс неполноценности, вот почему она так часто говорит про свою «власть». Кроме того, Рустам заявил: ему хватило 15 минут, чтобы понять: «У человека едет крыша».

Еще одним ярким моментом в интервью стали откровения Бородиной по поводу развода с Омаровым. Телеведущая призналась, что расставание произошло из-за многочисленных измен мужчины, в которых она лично убедилась, наняв детектива. Выяснилось, что, избавившись от причины негатива, Ксения начала собственную трансформацию. Однако и с этим не согласился Солнцев.

«Напоминаю, два месяца назад ее бывший муж пожаловался на то, что она с помощью технологий пыталась свалить его личный блог, насылая ботов. Совершив подобный поступок, Бородина подписалась в подлости», — резюмировал мужчина.

Ранее Ксения объяснила успех Ольги Бузовой в шоу-бизнесе. Подробности читайте в этой статье.