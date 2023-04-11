«Российский зритель любит жертв»: Бородина объяснила успех Ольги Бузовой в шоу-бизнесе

Еще несколько лет назад Ольга Бузова и Ксения Бородина трудились на одной съемочной площадке и боролись за внимание зрителя в проекте «Дома-2». Однако потом их дороги разошлись – одна отправилась покорять шоу-бизнес, а другая так и не смогла расстаться со скандальным реалити. С уходом поющей телеведущей из телестройки с ней перестали общаться бывшие коллеги, и Бородина объясняет это тем, что они просто по-разному зарабатывают любовь публики.

По словам Ксении, она никогда не будет давить на жалость, чтобы увеличивать свою аудиторию. А вот Ольга активно этим пользуется, причем уже довольно долгое время. Бородина считает, что именно так артистка и исполнительница хита «Мало половин» и стала успешной.

«Роль жертвы — это не моя роль. Если Оля в ней органична, то я нет. Как человек, который учится на психолога, я хочу понять, почему так боюсь этой роли. Мне больше нравится, когда меня любят за силу. Хотя знаю, что российский зритель любит жертв», - заявила Бородина.

Отметим, что действующую ведущую «Дома-2» не раз обвиняли в том, что она просто завидует бывшей коллеге, поэтому часто позволяет себе нелестно о ней высказываться. Этого же мнения придерживается и Виктория Боня. Она рассказала, что, когда Бузова начала подниматься, Бородина буквально сгорала от злости. И это было видно всем.

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