У бывшей жены Моргенштерна* случилась истерика в психиатрической больнице
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У бывшей жены Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) случилась истерика в психиатрической больнице, об этом сообщает StarHit.
Дилара принимает участие в новом проекте «Прятки», где звезды должны прятаться в кромешной темноте от Егора Крида. Бывшей супруге рэпера Моргенштерна* не повезло больше остальных — ей досталась локация заброшенной психиатрической больницы.
Егор Крид рассказал, что верил в стойкость характера Дилары, однако знаменитость нашли в слезах спустя час поиска.
«Она девчонка абсолютно безбашенная, бесстрашная, и ее прятки — тому показатель. Но у нас случилась локация с очень серьезной аурой. И вот там я впервые увидел ее слезы, когда она сидела и рыдала. Мы долго не могли прийти в себя», — объяснил певец.
Дилара не единственная, кто не выдержал суровых условий нового шоу. В истерике нашли и тиктокершу Юлю Гаврилину.
«Она тоже плакала, потому что рядом с ней слышались постоянно какие-то шорохи. А она пряталась в части здания, где не было никого, кроме нее», — рассказал рэпер.
Ранее мы писали о том, что Егор Крид отсудил свыше 12 миллионов у организаторов своего концерта.
*признан иноагентом на территории РФ.