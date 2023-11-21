У бывшей жены Моргенштерна* случилась истерика в психиатрической больнице

У бывшей жены Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) случилась истерика в психиатрической больнице, об этом сообщает StarHit.

Дилара принимает участие в новом проекте «Прятки», где звезды должны прятаться в кромешной темноте от Егора Крида. Бывшей супруге рэпера Моргенштерна* не повезло больше остальных — ей досталась локация заброшенной психиатрической больницы.

Егор Крид рассказал, что верил в стойкость характера Дилары, однако знаменитость нашли в слезах спустя час поиска.

«Она девчонка абсолютно безбашенная, бесстрашная, и ее прятки — тому показатель. Но у нас случилась локация с очень серьезной аурой. И вот там я впервые увидел ее слезы, когда она сидела и рыдала. Мы долго не могли прийти в себя», — объяснил певец.

Дилара не единственная, кто не выдержал суровых условий нового шоу. В истерике нашли и тиктокершу Юлю Гаврилину.

«Она тоже плакала, потому что рядом с ней слышались постоянно какие-то шорохи. А она пряталась в части здания, где не было никого, кроме нее», — рассказал рэпер.

Ранее мы писали о том, что Егор Крид отсудил свыше 12 миллионов у организаторов своего концерта.

*признан иноагентом на территории РФ.