«Можно и погулять»: Пелагея порадовалась победе над бывшим мужем Телегиным в суде

Певица Пелагея порадовалась победе над бывшим мужем Телегиным в суде. Об этом стало известно из сосцсетей.

Несколько дней назад Пелагея выиграла в суде дело о запрете на выезд ее дочери Таисии. Ранее девочка не смогла уехать с мамой на отдых в Турцию из-за запрета, который наложил суд по просьбе ее отца Ивана Телегина. Теперь эти преграды сняты.

Напомним, хоккеист настаивал на том, что певица сможет вывезти ребенка за границу и не вернуть ее в Россию. После оглашения решения суда, Пелагея разместила в соцсетях совместный с дочерью снимок.

«Гастроли закончились. В суде выиграли. Можно и погулять», — написала она.

Подписчики поддержали знаменитость, многие обрадовались решению суда: «Молодцы, вопреки невзгодам такие позитивные», «Поражаюсь, как можно вредить своему ребёнку?», «Рады за вас искренне».

Ранее мы писали о том, что 38-летнюю певицу Пелагею заподозрили в беременности после свежих кадров.