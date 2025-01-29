У бывшего мужа Лерчек обнаружили очередной долг перед налоговой

У бывшего мужа блогера Лерчек – Артема Чекалина – нашли очередной долг перед налоговой. Размер задолженности составляет 175 тыс. рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По его информации, долг связан с деятельностью ООО «Леани», компания занимается торговлей.

По данным канала, еще на 10 ноября 2024 года долг числился за Чекалиным. Неизвестно, есть ли он сейчас или полностью оплачен. Подтверждающих документов не приводится. Отмечается, что в 2023 году взносы компании в ПФР, ФОМС и ФМС составили 1,5 млн рублей, на налоги ушло 195 тыс.

Ранее на заседании суда по делу предпринимателя Елены Блиновской стало известно, что она платила Лерчек по 550 тыс. рублей за рекламные посты в соцсетях.