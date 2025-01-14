У бренда всего 7 товаров: Сергей Жуков заработал около миллиона рублей на косметике за месяц

Певец Сергей Жуков и его жена заработали около 1 млн рублей за месяц продаж косметики. У их бренда всего 7 товаров.

О заработках семьи сообщил Telegram-канал «Звездач».

В августе было зарегистрировано ООО «Руки Вверх Бьюти». Первый товар бренда появился на маркетплейсе в декабре.

Компания продает шампунь, кондиционер, молочко для волос, а также подарочные наборы. Единица товара стоит примерно 1210 рублей.

Как выяснил «Звездач», на косметике Жуковы заработали около 913 тысяч за месяц.

Ранее бывший продюсер «Руки Вверх!» Андрей Маликов дал интервью сайту «Страсти». Он рассказал, что Сергей Жуков и Алексей Потехин «сбежали, поставив под угрозу жизнь его беременной жены».