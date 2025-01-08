«Жуков и Потехин сбежали, поставив под угрозу жизнь моей беременной жены»: интервью с продюсером Андреем Маликовым

Как изменились Сергей Жуков и Алексей Потехин за эти годы? В какой момент дружба закончилась?

В юности я был заядлым грибником и рыбаком. С друзьями облазил всё Подмосковье в поисках грибных и рыбных мест. И когда в нашей с Сергеем и Алексеем работе случались перерывы, мы делали вылазки на природу, с палатками, ночевкой у костра. Такой вот, как теперь говорят, тимбилдинг.

Мы старались дружить семьями. Отмечали дни рождения вместе. Все казалось таким светлым, ярким, классным. Они были в принципе простыми, до своей мегазвездности. И все было очень хорошо, без всякого пафоса.

Я всегда внимательно относился к запросам ребят. И к их отдыху, в том числе. Первый раз они полетели в отпуск на Тенерифе, второй – в Голландию, третий раз – в Париж. А у меня отпуска не было никогда. Я был всегда в работе, потому что нужно было принимать звонки, договариваться о концертах и делать всю рутинную работу менеджера, продюсера и концертного директора. Мои коллеги директора и продюсеры из 90-х не дадут мне соврать. А дружбе пришел конец после их предательства.

После завершения сотрудничества вам перешли исключительные права изготовителя всех фонограмм первых альбомов. В 2006 году вы передали их издательству «Джем». Почему решили это сделать?

Многие компании предлагали мне переуступить им мои механические права, но я отказался. Я передал их в управление Андрею Черкасову, потому что полностью доверяю ему как профессионалу. Так что с 2006 года всеми моими механическими правами управляют и распоряжаются Андрей Черкасов и музыкальное издательство ДЖЕМ.

В фильме о группе «Руки Вверх!» вас показали эдаким бандитом, который большую часть заработков коллектива присваивал себе и нечестно вел себя с музыкантами. Это, действительно, имело место быть?

Надпись в начале фильма гласит, что он основан на реальных событиях. Однако все реальные факты умышленно искажены, перепутаны города и хронология всех событий тех лет. По сути, это не просто наглая ложь, доведённая до абсурда. Это клевета. Меня в очередной раз цинично оболгали. Это было сделано Сергеем Жуковым для сведения личных счётов со мной. Уверен, что моё имя в фильме специально изменено, чтобы я не смог предъявить юридических претензий и судебных исков.

Что Вас особенно задело в этом фильме?

Особенно меня «удивила» сцена, где бедный и несчастный Сергей Жуков обвиняет своего жестокого продюсера в том, что тот их обманывал. Что всё время с 1998 по 1999 год он за каждый эфир на телеканале MTV-Россия получал по 50 тысяч долларов, а им рассказывал, что сам вынужден платить за каждый эфир огромные деньги. После просмотра фильма я связался с Борисом Зосимовым, создателем и основателем телеканала MTV-Россия. Специально вырезал этот сюжет, отправил ему и попросил прокомментировать. Цитирую: «По поводу сюжета фильма, где Жуков обвиняет продюсера в получении денег за эфиры, смешно… Обычно телеканал MTV обвиняли в том, что мы берем деньги с артистов, а тут… Это надо вообще не понимать реалии ТВ и шоу-бизнеса 90-х и начала нулевых, чтобы такой бред озвучивать».

У вас собственный продюсерский центр. Вы сотрудничаете с десятками артистов. Сколько стоит в Москве записать песню?

Мой продюсерский центр существует с 1998 года, и я сотрудничаю со многими артистами. Запись песни в Москве может стоить по-разному. Всё зависит от того, насколько вы понимаете цель, что вы хотите вложить в аранжировку, какие силы и ресурсы, каких сессионных музыкантов и саунд-продюсеров хотите пригласить и так далее. Поэтому бюджет на запись одной песни под ключ может варьироваться от 50 000 до 1 000 000 рублей.