«Жуков и Потехин сбежали, поставив под угрозу жизнь моей беременной жены»: интервью с продюсером Андреем Маликовым
Продюсер Андрей Маликов
© Фотография из личного архива Андрея Маликова
Имя Андрея Маликова хорошо известно в шоу-бизнесе. В 90-е он создал с нуля и привел к успеху проект «Руки Вверх!», работал с певцом Михаилом Муромовым и «Технологией», в настоящее время является директором группы «Мираж». У Андрея свой продюсерский центр, где практически любой может записать песню. Другое дело, стать популярным получится не у каждого. Как говорит Маликов, у продюсера должен быть нюх, чтобы угадать потенциальную звезду. Он уверен: сегодня вырваться наверх можно только с помощью команды профессионалов и больших финансовых вложений.
О том, как Маликов начинал карьеру продюсера, раскрутил группу «Руки Вверх!», его мнение об уехавших артистах и больших гонорарах звезд, музыкальной карьере дочерей читайте в интервью сайта «Страсти».
Вы стали продюсером, не имея специального музыкального образования. Стояли у истоков российского шоу-бизнеса. Расскажите читателям, что входило в обязанности продюсера?
Чтобы в 90-е годы стать продюсером, нужно было иметь природный ум и талант, который заменял любое образование, опыт работы в музыкальном бизнесе и понимание, как работает система, а самое главное – нужно было иметь цель. А образование в музыкальных учебных заведениях в те годы давало лишь устаревшую теорию, не имеющую ничего общего с реальностью. Я не стал тратить годы на бесполезную учёбу, а пошёл в подмастерья – перенимать опыт у мастеров, таких, как Александр Крашенинников (звукорежиссер – прим.), Михаил Муромов (певец – прим.), Юрий Айзеншпис (продюсер – прим.).
От природы у меня идеальный слух, а первый опыт работы по созданию и управлению музыкальным коллективом я получил на срочной службе в ВМФ СССР.
Само слово «продюсер» в начале 90-х годов было в тренде и обозначало многое, а точнее всё, что входило в обязанности человека, решившего взять на себя полную ответственность по созданию нового музыкального проекта с нуля: собрать команду единомышленников, распределить роли и вести всех за собой к общей цели - успеху и популярности.
Если опираться на книгу Дональда Пассмана «Всё о музыкальном бизнесе», в которой описаны должности и роли в американском шоу-бизнесе, то мне одному приходилось сочетать их все: я и продюсер, и персональный менеджер, и концертный директор, и тур-менеджер, и бухгалтер. Также приходилось изучать и вникать в юридические вопросы, связанные с составлением договоров и личной ответственностью за подписание тех или иных документов.
Как понимаете, что хит и может «выстрелить», а что не хит? Ошибались иногда?
Это чувство сложно объяснить. Оно либо есть, либо нет. Я думаю, здесь самое важное – простота музыкальной идеи, понимание стиля, в котором песня делается, гармоничное сочетание вокала с точно выстроенной аранжировкой и смысл, который заложен в содержание. Нужно было хорошо знать конъюнктуру музыкального рынка, состояние и социальный запрос общества. Слушателям нужно давать музыкальный материал, который соответствует их реальности и сразу записывается на подкорку. Всё это должно быть сделано мелодически просто и понятно. Если это есть, то это и есть формула успеха, и заключается она в силе простоты. Конечно, я иногда ошибался. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Вы были создателем и первым продюсером группы «Руки Вверх!». Как познакомились и начинали работать вместе?
Я встретил Сергея Жукова и Алексея Потехина осенью 1996 года в Москве на студии «Павиан-рекордс» Валерия Лобанова. Изначально их проект назывался «Дядюшка Рей энд Компани». Ребята показали мне свои песни, и я сказал: «Давайте попробуем, я буду вашим продюсером и директором. Если у нас получится, то отлично, если нет, пожмём друг другу руки и разойдёмся».
Вот так все и началось. Я, молодой менеджер-продюсер с семилетним опытом гастрольной деятельности и работы с известными артистами, и молодые амбициозные пацаны с периферии, которых жизнь в Москве уже помутузила. Жили они у друзей, питались «Дошираком» и подрабатывали диджеями на дешёвых ночных дискотеках.
Я взял на себя всю ответственность за жизнь и карьеру двух молодых парней, планировал, финансировал и создавал всё, что сегодня связано с «Руки Вверх!» - от названия проекта до успешного стартапа и мега-популярности в кратчайшие сроки. Строил планы, ставил цели и, несмотря на трудности, достигал их. У нас получилось. Мы внезапно ворвались в шоу-бизнес и после выхода первого альбома летом 1997 года начали собирать аншлаги во дворцах спорта и на стадионах.
Какое отношение вы имеете к созданию фонограмм и музыкального материала группы? Почему дошли до судов?
Я имею прямое отношение к созданию всех фонограмм первых альбомов. Вместе с Александром Крашенинниковым мы разработали технологический процесс изготовления фонограмм. Я подбирал сессионных музыкантов и, естественно, нёс все расходы. Все фонограммы записывались и изготавливались на домашней студии звукорежиссёра Александра Крашенинникова.
Жуков и Потехин сбежали от меня в августе 1999 года под прикрытием аффилированных спецструктур, разрушив все мои планы на будущее и поставив под угрозу жизнь моей беременной жены и еще не родившихся дочек-двойняшек.
После случившегося мне нужно было закрыть все рабочие и деловые отношения с Сергеем и Алексеем. В октябре того же года мой юрист подготовил соглашение о расторжении контракта, в котором музыканты признали за мной исключительные права изготовителя всех фонограмм первых альбомов, и мы подписали его в присутствии свидетелей. В течение 22 лет ни Сергей, ни Алексей не оспаривали законность моего право обладания механическими правами изготовителя фонограмм. Суды начались в 2021 году, когда Сергей Жуков подал иск к издательству ДЖЕМ в арбитражный суд Москвы. Меня тоже пытались втянуть в эти судебные тяжбы.
Я никогда не претендовал и не оспаривал авторские права на слова и музыку группы. Тогда они принадлежали Жукову и Потехину. В настоящий момент они почему-то принадлежат одному Сергею Жукову. Как так получилось – уже не моя история, но факт налицо, а факты – упрямая вещь. Всё это было после меня, когда товарищи, предав меня, потом стали отбирать друг у друга авторские права, и я к этому не имею никакого отношения.
Причина судебных разбирательств? Наверное, им стало мало денег…
Как изменились Сергей Жуков и Алексей Потехин за эти годы? В какой момент дружба закончилась?
В юности я был заядлым грибником и рыбаком. С друзьями облазил всё Подмосковье в поисках грибных и рыбных мест. И когда в нашей с Сергеем и Алексеем работе случались перерывы, мы делали вылазки на природу, с палатками, ночевкой у костра. Такой вот, как теперь говорят, тимбилдинг.
Мы старались дружить семьями. Отмечали дни рождения вместе. Все казалось таким светлым, ярким, классным. Они были в принципе простыми, до своей мегазвездности. И все было очень хорошо, без всякого пафоса.
Я всегда внимательно относился к запросам ребят. И к их отдыху, в том числе. Первый раз они полетели в отпуск на Тенерифе, второй – в Голландию, третий раз – в Париж. А у меня отпуска не было никогда. Я был всегда в работе, потому что нужно было принимать звонки, договариваться о концертах и делать всю рутинную работу менеджера, продюсера и концертного директора. Мои коллеги директора и продюсеры из 90-х не дадут мне соврать. А дружбе пришел конец после их предательства.
После завершения сотрудничества вам перешли исключительные права изготовителя всех фонограмм первых альбомов. В 2006 году вы передали их издательству «Джем». Почему решили это сделать?
Многие компании предлагали мне переуступить им мои механические права, но я отказался. Я передал их в управление Андрею Черкасову, потому что полностью доверяю ему как профессионалу. Так что с 2006 года всеми моими механическими правами управляют и распоряжаются Андрей Черкасов и музыкальное издательство ДЖЕМ.
В фильме о группе «Руки Вверх!» вас показали эдаким бандитом, который большую часть заработков коллектива присваивал себе и нечестно вел себя с музыкантами. Это, действительно, имело место быть?
Надпись в начале фильма гласит, что он основан на реальных событиях. Однако все реальные факты умышленно искажены, перепутаны города и хронология всех событий тех лет. По сути, это не просто наглая ложь, доведённая до абсурда. Это клевета. Меня в очередной раз цинично оболгали. Это было сделано Сергеем Жуковым для сведения личных счётов со мной. Уверен, что моё имя в фильме специально изменено, чтобы я не смог предъявить юридических претензий и судебных исков.
Что Вас особенно задело в этом фильме?
Особенно меня «удивила» сцена, где бедный и несчастный Сергей Жуков обвиняет своего жестокого продюсера в том, что тот их обманывал. Что всё время с 1998 по 1999 год он за каждый эфир на телеканале MTV-Россия получал по 50 тысяч долларов, а им рассказывал, что сам вынужден платить за каждый эфир огромные деньги. После просмотра фильма я связался с Борисом Зосимовым, создателем и основателем телеканала MTV-Россия. Специально вырезал этот сюжет, отправил ему и попросил прокомментировать. Цитирую: «По поводу сюжета фильма, где Жуков обвиняет продюсера в получении денег за эфиры, смешно… Обычно телеканал MTV обвиняли в том, что мы берем деньги с артистов, а тут… Это надо вообще не понимать реалии ТВ и шоу-бизнеса 90-х и начала нулевых, чтобы такой бред озвучивать».
У вас собственный продюсерский центр. Вы сотрудничаете с десятками артистов. Сколько стоит в Москве записать песню?
Мой продюсерский центр существует с 1998 года, и я сотрудничаю со многими артистами. Запись песни в Москве может стоить по-разному. Всё зависит от того, насколько вы понимаете цель, что вы хотите вложить в аранжировку, какие силы и ресурсы, каких сессионных музыкантов и саунд-продюсеров хотите пригласить и так далее. Поэтому бюджет на запись одной песни под ключ может варьироваться от 50 000 до 1 000 000 рублей.
Вы организуете концерты и частные мероприятия. Какой гонорар за корпоратив у группы «Мираж», концертным директором которого вы являетесь?
Да я организую концерты, частные мероприятия, корпоративные и городские праздники. Мой опыт позволяет это делать, в системе я работаю уже 35 лет. Гонорар группы «Мираж» я озвучивать не буду: это коммерческая тайна, и у нас нет жёсткой привязки к фиксированной цифре. Мы всегда подходим гибко к этому вопросу и иногда можем пойти навстречу заказчику, исходя из его возможностей и бюджета. Ведь в нашей профессии самое главное – дарить людям праздник!
Как относитесь к уехавшим артистам, в частности, Алле Пугачевой?
Я человек, который родился в Советском Союзе, отслужил на флоте три года в Приморском крае, вернулся домой в 1989 году, и жизнь меня связала с системой советской эстрады, а после с российским шоу-бизнесом. Я давно сделал свой выбор, и мне некуда уезжать с моей любимой Родины. У меня нет капиталов за границей, домов, особняков и вложений в западные компании и фонды. Где родился, там и пригодился – вот моё кредо. Уехавшим артистам могу сказать только одно: куда бы вы ни бежали, от самого себя не убежите. Осуждать я их не могу. Наверное, у каждого из них были на то веские причины. За все годы моей работы в шоу-бизнесе с Аллой Борисовной Пугачёвой я не был знаком лично, и наши пути никогда не пересекались. Я считаю, что не имею никаких моральных и этических прав осуждать человека, с которым не имел личных и деловых отношений. Для меня такой подход неприемлем.
Если говорить о гонорарах звезд, по вашему мнению, стоит ли, например, Люся Чеботина 3,5 млн рублей за выступление? Или Сергей Шнуров – он в лидерах по гонорару – требует 25 млн в новогодний период?
По поводу больших гонораров звёзд я могу сказать следующее: у нас свободный рынок, где спрос рождает предложение, вот в принципе и всё. Если Сергей Шнуров просит за выступление на корпоративе 25 млн рублей, значит, есть люди, которые хотят и могут себе позволить платить ему такие деньги. У нас нет регуляторов и ограничений стоимости артиста. Времена советских филармоний с жёсткими ставками и ограничениями за выступление закончились в 1991 году. В настоящее время каждый артист сам формирует и назначает свою цену за выступление в зависимости от спроса и популярности, имея на это полное право. Эти деньги он получает по договору, платит налоги, живёт так, как ему нравится и по ночам спит спокойно.
У продюсера должен быть нюх, как угадать звезду и понять, что этот человек может покорить зал. Как вы понимаете, что это будущая звезда?
Конечно, у продюсера должен быть нюх на потенциальную звезду, иначе он не продюсер. Здесь главную роль играет жизненный опыт. Когда поездишь по стране с гастролями, исколесишь её вдоль и поперёк, пообщаешься с людьми на местах, увидишь, чем живут люди в близких и в далёких городах, тогда и складывается понимание того, что нужно людям. Всё зависит от природного таланта и от харизмы человека. Если это есть, то дальше дело техники и умения соединять молодой талант с нужными профессионалами. Тогда у молодого артиста есть шанс стать звездой. Всё это достигается благодаря работе большой профессиональной команды, иначе не бывает. Все рассказы некоторых артистов о том, что они сами с усами, прилетели из деревни на блюдечке с голубой каемочкой и сразу стали звёздами - забавная сказка для простаков и не более того.
Кто из молодых артистов вам симпатичен и почему, а кого не понимаете?
В настоящий момент в России существует более 20 000 музыкальных проектов и артистов. Я за ними не слежу и считаю это бессмысленным. К сожалению, современная музыкальная молодёжь (по большей части) утратила в своих треках самое главное – содержание, глубину и простоту смыслов, заложенных в русской душе. Этого сегодня практически нет. Для них главное, чтобы «музычка качала», а о чем сама песня, уже и не важно.
С кем-то из продюсеров общаетесь, встречаетесь? Дружите с Иосифом Пригожиным? Не хотели бы стать продюсером для своей супруги?
Из продюсеров я особо ни с кем не общаюсь. Каждый из нас живёт сам по себе, в своем мире, у каждого свои проекты и свои цели. С Иосифом Пригожиным я знаком с 1989 года. Тогда он снимал квартиру у нас в Бирюлёво на Элеваторной улице, в доме №2, там мы и познакомились. Когда встречаемся на совместных выступлениях, здороваемся, не более того. Я не хотел стать продюсером для своей супруги, так как прекрасно понимаю, какая это ответственность. Тем более у нас росли двое детей, поэтому этот вариант был исключён.
У вас двое детей. Они тоже заняты в музыкальном бизнесе?
У меня дочери-двойняшки Александра и Анна. Делать музыкальный проект мы начали в 2013 году (девочки тогда учились в школе), и назывался он «Малики». Потом дочки выросли, и их интересы стали расходиться. Александра вышла замуж, родила сына Мишу, а Аня продолжала писать песни. Сейчас у Анны большой плейлист и своя аудитория. Мы не строим грандиозных планов и понимаем, что музыкальный рынок сегодня перенасыщен, и вырваться наверх можно только с помощью команды профессионалов и серьезных финансовых инвестиций.
Александра в итоге вернулась к музыке. Она сотрудничает с Сергеем Мильниченко, экс-продюсером и создателем группы «Ранетки». С его супругой Натальей они делают свой музыкальный проект. Сергей профессионал, он во всём им помогает. Я думаю, что у них всё получится.
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