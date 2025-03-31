У брата Владимира Кузьмина нашли опухоль мозга, но умер он по другой причине

Певец Владимир Кузьмин тяжело переживает смерть младшего брата Александра, внезапно скончавшегося во время отдыха в Адлере. Однако на похоронах он не появился, так как решил не прерывать гастрольный график.

Как рассказали Kp.ru знакомые музыканта, в день траурных мероприятий Кузьмин находился в Миассе с сольным концертом. На следующий день он отправился в Челябинск. При этом отменять гастроли музыкант не стал, так как все билеты были распроданы, и люди ждали Кузьмина. Коллеги Владимира Кузьмина заверили, что он тяжело переживал смерть брата - плакал, делился воспоминаниями.

Также стала известна причина смерти мужчины. По словам жены 63-летнего Александра Кузьмина, проведенное вскрытие выявило у него опухоль мозга, о которой ранее никто не знал. Однако скончался брат музыканта по другой причине.

«Много раз мы его обследовали, выявили сахарный диабет. Причинами смерти стали алкогольная кардиомиопатия, отек головного мозга, отек легкого и цирроз печени», - сообщила вдова Наталия.

Напомним, в 2020 году Александр Кузьмин женился на своем концертном директоре Наталии Васиной, но спустя три года брака у супругов начались проблемы. Наталия обвиняла мужа в бесконечных запоях и домашнем насилии. Он, в свою очередь, утверждал, что жена изменяет ему с сыном от другого брака.

26 марта Владимир Кузьмин сообщил о смерти младшего брата Александра. Ему было 63 года.

Ранее вдова Александра рассказала, что Владимир Кузьмин не оставил ее в беде и помог с организацией о оплатой похорон.