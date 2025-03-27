Тело перевезут в Москву и кремируют: Владимир Кузьмин оплатит похороны младшего брата

Певец Владимир Кузьмин тяжело переживает смерть младшего брата Александра, внезапно скончавшегося во время отдыха в Адлере. Вдова мужчины рассказала, что артист не оставил ее в беде и помог с организацией о оплатой похорон.

«Я выражаю огромную благодарность Владимиру, который сейчас очень сильно переживает. Даже не знаю, в каком он сейчас состоянии, еще концерты дает, это большая потеря для него, неважно — ссорились они, не ссорились… Он мне помог финансово», — рассказала Наталья в беседе со StarHit.

По словам вдовы, она была во Франции в гостях у дочери, когда муж перестал выходить на связь. В итоге она узнала о смерти Александра, когда ехала к нему в Адлер, где он отдыхал с собакой.

«Сразу поехала в морг, мне отдали Сашины вещи. Отправляем его в Москву на автомобиле специальном. Организовали прощальную церемонию», — рассказала Наталья.

При этом она подчеркнула, что не знает, кто вызвал скорую помощь мужу, а также куда пропал его мобильный телефон. Перемещения гаджета не удалось установить даже с полицией.

«Первого апреля будет девять дней. Мы с Сашей в шутку обсуждали как-то, он хотел, чтобы его кремировали… Так оно и будет... Он достоин шикарных похорон, он стоял у истоков легендарной группы „Динамик“», — сказала вдова.

Известно, что Владимир и Александр Кузьмины долгое время конфликтовали между собой, но несколько месяцев назад смогли наладить отношения. По словам Натальи, в последний раз братья виделись 6 января на концерте, тогда же Владимир дал родственнику деньги, на которые он и отправился в Адлер.

Напомним, в 2020 году Александр Кузьмин женился на своем концертном директоре Наталии Васиной, но спустя три года брака у супругов начались проблемы. Наталия обвиняла мужа в бесконечных запоях и домашнем насилии. Он, в свою очередь, утверждал, что жена изменяет ему с сыном от другого брака.

26 марта Владимир Кузьмин сообщил о смерти младшего брата Александра. Ему было 63 года.

Ранее сообщалось, что Александра Кузьмина выгнали из гостиницы в Сочи. Мужчина разнес апартаменты, оставил после себя горы мусора, пустые бутылки. Прямо в номере он справил нужду. После этого музыкант скитался по хостелам и друзьям. Жена также выгнала его из дома из-за алкогольной зависимости.